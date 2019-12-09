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عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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عبد الحفيظ
عبد الحفيظ
الفجر الرياضي
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شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، أزمة كبرى خلال التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، بالدوري.

وقام رامي ربيعة مدافع الفريق، بالاعتراض على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والتشويح له أمام جميع اللاعبين، بعد تغريمه ماليًا على أثر المشادة التي حدثت عقب مباراة الهلال السوداني بينه وبين أحمد فتحي قائد الفريق.


ولو ربيعة بشكل غير لائق على عبد الحفيظ عقب بدأ المران اليوم، رافضًا العقوبة والتأكيد على أن ما حدث لا يتعدى نرفزة الملعب.


وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق المران الجماعي صباح اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة وادي دجلة. 

وتجمع اللاعبون في بداية المران وقام السويسري رينيه فايلر، المدبطير الفني للفريق بتوجيه بعض التعليمات الفنية قبل أن يقوم عبدالحفيظ بإلقاء تعليماته.

واستمرت جلسة عبدالحفيظ مع اللاعبين حوالي 10 دقائق حرص خلالها على التنبيه على أهمية الفترة المقبلة وحذر اللاعبين من الخروج عن السياق بعد أزمة أحمد فتحي ورامي ربيعة. 

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره وادي دجلة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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نادي الاهلي سيد عبد الحفيظ رامي ربيعة الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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