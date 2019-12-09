الأنبا دانيال يحتفل بعيد الحبل بلا دنس بسانت أوجيني ببورسعيد

واحتفل بعيد الحبل بلا دنس وأيضا المناولة الاحتفالية، لـ14 ابنا وابنة من أبناء الكنيسة.



وشارك في الاحتفال راعي الكنيسة الأب مطيع فؤاد، والعديد من الأباء الكهنة، منهم الأب يوحنا صديق، والأب يوسف رمزي، وبحضور رهبان وراهبات من رهبانيات مختلفة والشعب الذي جاء للاحتفال.



وتحدث نيافه الأنبا دانيال، في عظته بالقداس الإلهي، عن عيد الحبل بلا دنس ومعناه كما استكمل عظته بحوار أبوي بينه وبين أبناء الكنيسة المحتفل بهم.





واختتم القداس الإلهي بإعطاء البركة الرسولية الختامية من نيافته للشعب، والتقاط الصور التذكاريه مع الـ١٤ ابنا وابنة.

ترأس الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعلية لأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي، بكنيسة سانت أوجينب للأقباط الكاثوليك ببورسعيد.