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تجديد حبس زوجين 15 يوما لاتهامهما باستدراج تاجر وقتله بشبرا الخيمة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس زوجين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما باستدراج تاجر وقتله وسرقته بعد ايهامه بقضاء ليلة حمراء.


وكان قد تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتلقية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لذكر مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر تقريبا وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات وذلك بمقلب قمامة بالجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابى أمام مسجد الشهيد عبد المنعم رياض – دائرة القسم.


جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتمكن الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من تحديد شخصية المجني علية والذي تبين انه يدعي  "ع س ص 56 سنة"، تاجر فاكهة ومقيم – الهرم – جيزة، وباستدعاء أهليته حضر لديوان القسم نجله المدعو "ج ع س  19 سنة"، تاجر فاكهه ومقيم ذات العنوان، وتعرف على الجثة وقرر انها لوالده.

وبتكثيف التحريات أمكن لضباط فريق البحث بقيادة العقيد احمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائى التوصل الى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من: "ب ر ع"  سن 30 بدون عمل ومقيم بيجام  دائرة القسم وآخر أبشواي - الفيوم، وزوجته  "ن خ ا" 24 سنة، بدون عمل ومقيمة ذات العنوان.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما بما توافرت من معلومات أكدتها التحريات أقر الأول بارتكاب الواقعة والتي تخلص الى سابقة تعرف زوجته على المجني عليه منذ فترة اثناء عملها بملهى ليلي الكائن بشارع الهرم – جيزة، وإقامة علاقة جنسيه معه نظير مبلغ مالى مع علمه بذلك، ونظرا لتردى حالتهما المادية في الأونه الاخيرة تراودت إلى ذهنه وزوجته فكرة استدراج المجنى عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وفى سبيل ذلك قامت بالاتصال به هاتفيًا ودعوته للحضور للشقة سكنها لممارسة الرزيلة معها نظير مبلغ مالى 3000 جنيه.

وبحضوره قامت بتركه بحجة شراء بعض المستلزمات من الخارج عقب ذلك قام بالخروج له من احدى الغرف وتهديده للاستيلاء على متعلقاته وحال قيامه بمحاولة الفرار أجهز عليه بسلاح ابيض (سكين) محدثًا اصابته المشار إليها التي أودت بحياته.


ثم قام بتجريدة من ملابسه ووضعه بالكيفية المذكورة سلفا والاستيلاء منه على حافظة نقودة وهاتفه المحمول ومبلغ مالى 1500 جنيه والتخلص منهم بإلقائهم بأحد المصارف والاحتفاظ بالمبلغ المالي بمواجهة المتهمة الثانية ايدت ما جاء بأقوال زوجها،وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن (سكين) وتم التحفظ عليها وتحرر عن ذالك محضر  رقم 8211 إدارى قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق.

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ممارسة الرزيلة مقتل تاجر شبرا تاجر الهرم الجيزة

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