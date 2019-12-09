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سقطة مالية تنقل بول بوجبا إلى ريال مدريد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:32 م
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بوجبا
بوجبا
الفجر الرياضي
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يصمم زين الدين زيدان المدير لنادي ريال مدريد الإسباني على ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية أو الصيفية على أقصى تقدير.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد قرر تقديم عرض خرافي بانتقال جاريث بيل وخاميس رودريجيز ثنائي النادي الملكي إلى مانشستر يونايتد في محاولة لضم بوجبا.

 

وأضافت أن الريال حريص على إحضار بوجبا إلى مدريد في العام المقبل، وسيعرض نجميه لإتمام الصفقة.

 

وأشارت الصحيفة إلى الثنائي بيل ورودريجيز يعتبر فائضا عن متطلبات ريال مدريد،  لذا سيحاول الملكي إدخاله في صفقة ضم بوجبا لأنهما قد يرحلان لتفادي توقيع عقوبات اللعب المالي النظيف على النادي، في ظل أن الميرينجي يعاني من حوالي 200 مليون يورو عجز حيث أنفق النادي 350 مليون يورو في الصيف، وفي المقابل استرد 150 مليونا فقط من بيع اللاعبين.

 

وتابعت بأن مانشستر يونايتد يُقيم بوجبا بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني ما سيجبر مدريد على تقديم عرض كبير وقوي لإقناع النادي الإنجليزي ببيع لاعبه الفرنسي.


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