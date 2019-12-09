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اسعار اللحوم اليوم الاثنين 9-12-2019.. البفتيك يسجل 150 جنيها
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
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اسعار اللحوم اليوم
تواصل أسعار اللحوم اليوم الاثنين 9-12-2019 استقرارها في السوق المحلى ومحلات الجزارة خلال الفترة الحالية وتستمر حالة الاسقرار بعد التراجع الذي شهدته أسعار اللحوم عقب عيد الأضحى المبارك بسبب كثرة المعروض من السلعة في السوق، ليصل سعر كيلو اللحم الكندوز في الاسواق المحلية حاليا الى نحو 110 جنيها في يعض المناطق بينما يسجل في مناطق اخرى 100 جنيها، وننشر من خلال التقرير التالى تحديثات اسعار اللحوم اليوم والتغيرات الطارئة عليها وتوقهات الفترة القادمة.
اسباب انخفاض اسعار اللحوم عقب عيد الاضحى المبارك
يعود الانخفاض الذي شهدته اسعار اللحوم في الاسواق المحلية عقب عيد الاضحى المبارك الى ارتفاع كمية المعروض من السلعة في السوق المحلى حيث قامت مصر باستيراد كميات كبيرة من اللحوم لتوفير الاحتياجات المحلية خلال 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال العام الماضي، ولكن تأتي الرياح بما لا تشهى السفت حيث تراجعت معدلات الطلب على اللحوم مما تسبب في تخمة المعروض في السوق وبالتالى الانخفاض الاسعار وانتشار المباردات لجذب المواطنين للشراء.
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم الاثنين 9-12-2019 في الاسواق المصرية
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 الى 110 جنيهات
سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه.
سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها
سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
سجل متوسط سعر اللحم السوداني 75 جنيه
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه
سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
انخفاض اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بتخفيض اسعار اللحوم السوادنية في السوق بنحو 5 جنيها للكيلو، فضلا عن تشديد الرقابة على الاسواق المحلية لتسهيل وصول السلع للمواطن باسعارها والحد من جشع التجار في الاسواق.
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