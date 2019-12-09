اسعار اللحوم اليوم الاثنين 9-12-2019.. البفتيك يسجل 150 جنيها









اسعار اللحوم اليوم





تواصل أسعار اللحوم اليوم الاثنين 9-12-2019 استقرارها في السوق المحلى ومحلات الجزارة خلال الفترة الحالية وتستمر حالة الاسقرار بعد التراجع الذي شهدته أسعار اللحوم عقب عيد الأضحى المبارك بسبب كثرة المعروض من السلعة في السوق، ليصل سعر كيلو اللحم الكندوز في الاسواق المحلية حاليا الى نحو 110 جنيها في يعض المناطق بينما يسجل في مناطق اخرى 100 جنيها، وننشر من خلال التقرير التالى تحديثات اسعار اللحوم اليوم والتغيرات الطارئة عليها وتوقهات الفترة القادمة.





اسباب انخفاض اسعار اللحوم عقب عيد الاضحى المبارك





يعود الانخفاض الذي شهدته اسعار اللحوم في الاسواق المحلية عقب عيد الاضحى المبارك الى ارتفاع كمية المعروض من السلعة في السوق المحلى حيث قامت مصر باستيراد كميات كبيرة من اللحوم لتوفير الاحتياجات المحلية خلال 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال العام الماضي، ولكن تأتي الرياح بما لا تشهى السفت حيث تراجعت معدلات الطلب على اللحوم مما تسبب في تخمة المعروض في السوق وبالتالى الانخفاض الاسعار وانتشار المباردات لجذب المواطنين للشراء.



