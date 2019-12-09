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إنبي يطلب الشيخ وحسين وعمار و20 مليون في أسامة جلال

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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أسامة جلال
أسامة جلال
علي نبوي
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حدد مسئولو نادي إنبي طلباتهم للموافقة على انتقال أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى النادي الأهلي رغبته أكثر من مرة في التعاقد مع أسامة جلال لاعب النادي البترولي ومنتخب مصر الأوليمبي.

وأبلغ مسئولو إنبي النادي الأهلي بالحصول على خدمات الثلاثي أحمد الشيخ وحسين السيد وعمار حمدي على سبيل الإعارة بجانب مبلغ مالي يصل إلى 20 مليون جنيه للموافقة على رحيل اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

وكان أسامة جلال قد شارك مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت الشهر الماضي في مصر وسام في تتويج الفراعنة باللقب للمرة الأولى في تاريخه، والتأهل لأولمبياد طوكيو.

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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي انبي الدوري المصري الاهلي اسامة جلال اخبار الرياضة

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