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أكرم حسني يكشف كواليس تصوير مسرحية "عطل فني" على "إنستجرام"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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قام الفنان أكرم حسني، الشهير "بأبو حفيظة" بنشر صورة لة مع مجموعة من نجوم الفن القائمين على العمل المسرحي على حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر معه مجموعة من الفنانين المشاركين معة في المسرحية وهم الفنانة أيتن عامر والفنان هشام ماجد وشيكو، وكان شيكو يحمل مسدس ويوجهه لرأسه.

وقام "أبو حفيظة "بالتعليق على الصورة معلناً وقائلاً: "مسرحية عطل فني قريباً"

ويذكر أن "عطل فني" عمل مسرحي يقوم به الفنان أكرم حسني مع مجموعه من الفنانين المتميزين وهم الفنانة أيتن عامر، وشيكو وهشام ماجد ونشوي مصطفى وأسماعيل فرغلي، وهو من تأليف أمير طعيمة، أحمد شاكر، محمد الزغبي، ضياء محمد. كلمات الأغاني لأمير طعيمة، موسيقى أحمد وحيد كينج، وتصميم استعراضات: ميريت وملابس: أمنية علي، وديكور إسلام البنا، ومن إخراج أوتاكا.
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