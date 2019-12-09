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5 أشياء يجب معرفتها ببلوغ سن الثلاثين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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تهانينا! لقد وصلت إلى عقدك الثالث. هذا هو الإنجاز الذي تفخر به، وهذه بعض الامور التي يجب ان تعرفها ببلوغ سن ال 30.

1. هناك دائما شيء يمكنك تعلمه في أي موقف.
أتعس شخص ممكن ان تراه في حياتك هو الرجل الذي يعتقد انه يعرف كل شيء. ستشاهده يفشل مرة تلو الأخرى مع وضوح الأسباب التي تؤدي الي الفشل امام عينيه. ومع ذلك يستمر في ارتكاب نفس الأخطاء وفي كل مرة تتضاعف خسائره. وعندما تحاول مساعدة هذا الشخص لن يستمع. السبب في ذلم انه لا يعرف كيف يتعلم من الموقف. كن الشخص الذي يبحث بنشاط عن أشياء جديدة للتعلم. كن على استعداد للتخلي عن فكرتك إذا لم تنجح.

2. إذا كنت تريد أن تكون ناجحا ابق مع أشخاص ناجحين.
تشكل أفكارك ومعتقداتك والاعتبارات الخاصة مستقبلك. نحن نعيش أفكارنا. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد ان النبل أن تكون فقيرًا، فستعيش حياتك بطريقة تجعلك فقيرًا. إذا سيطرت هذه الفكرة علي عقلك الباطن، لن تعرف حتى أنك تتصرف في الحياة طبقا لهذه. لتقوك بأداء جيد، عندما لا تسير الأمور على ما يرام في الحياة، حاول الجلوس لكتابة كل ما يجول في ذهنك من الأفكار والاعتبارات حول الشيء الذي تواجه مشكلة فيه. تخلص من تلك الافكار التي تعيقك.

3. التضحية بنفسك لا تنجح أبدًا.
ستكون هناك أوقات تشعر فيها أنك يجب أن تنحي مصلحتك جانبا. كل هذا متوقع، وضروري في بعض الأحيان، ولكن الأمر متروك لك لإيجاد التوازن والإصرار على الاحتفاظ به. علي سبيل المثال، قد يرغب رئيسك بقائك في العمل طوال الليل حتى يكون مستعدًا لتقديم عرض تقديمي في اليوم التالي. إذا حدث هذا مرة واحدة، فلن يكون هناك مشكلة، لكن إذا طلب منك ذلك كل أسبوع، وحرمك من ممارسة انشطة اخري في حياتك، فمن غير الأخلاقي أن تقبل هذا. وربما يكون ظلم لك أن تعمل من أجل شخص لديه مهارات تخطيطية سيئة. قد تكون مهاراتك وجهدك أكثر فائدة في أي مكان آخر.

4. أنت مسؤول عن كل عمل تقوم به في الحياة.
يبدو هذا قاسيًا، ولكن حين سألت نفسي، "من هو الشخص الأكثر تحمسًا لرؤية حياتي تعمل بالطريقة التي أريدها؟"، كان الجواب هو "أنا". وكان السؤال التالي: "من سيتحمل مسؤولية ضمان أن تعمل حياتي بالطريقة التي أريدها؟" مرة أخرى، هناك إجابة واحدة فقط. صحيح إن والدتك وزوجتك وكل من يهتم بك يريد أن تنجح حياتك، ولكن من هو الشخص الذي يتخذ كل القرارات اليومية التي تقود حياتك؟ إنه "أنت".

5. ليس كل من يمتلك "السلطة" على حق.
كلما أعطاك أي شخص بيانات، تحقق من ذلك بنفسك ومعرفة ما إذا كان يعمل لصالحك. إذا لم يكن ذلك صحيحًا، فلا تعتمد عليه. هناك بيانات خاطئة أكثر من البيانات الحقيقية. عليك فقط التمييز بين الصحيح والخاطئ.



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سن الـ 30 بلوغ سن الثلاثين أشياء يجب معرفتها ببلوغ سن الثلاثين

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