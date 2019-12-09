فيديو يكشف الساعات الأخيرة من حياة مغني الراب "جوس ورلد" قبل وفاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب الأمريكي جوس ورلد وهو يمزح مع أصدقائه على متن طائرته الخاصة إلى شيكاغو قبل ساعات من وفاته.





ويظهر مقطع الفيديو لقطات لـ " جوس ورلد" البالغ من العمر 21 عامًا، تم التقاطها قبل ساعات من وفاته، وهو يمزح مع أصدقائه على متن طائرة خاصة تقلهم إلى مطار ميدواي بشيكاغو في وقت مبكر من صباح الأحد.











