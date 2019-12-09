اسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 9-12-2019.. كيلو البلدى يبدأ من 30 جنيها

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقرت اسعار الفراخ البيضاء اليوم في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية للاسواق المحلية اليوم 9-12-2019، وكانت أسعار الفراخ تشهد حالة من الاستقرار في السوق المحلى بعد الانخفاض الذي شهدته منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى، وكانت الاسعار قد شهدت انخفاض كبير في السوق خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي لتصل إلى مستويات غير مسبوقه ليسجل سعر كيلو اللحم الابيض نحو 18 جنيها، وننشر اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم