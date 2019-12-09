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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 9-12-2019.. كيلو البلدى يبدأ من 30 جنيها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم 
 
استقرت اسعار الفراخ البيضاء اليوم في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية للاسواق المحلية اليوم 9-12-2019، وكانت أسعار الفراخ تشهد حالة من الاستقرار في السوق المحلى بعد الانخفاض الذي شهدته منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى، وكانت الاسعار قد شهدت انخفاض كبير في السوق خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي لتصل إلى مستويات غير مسبوقه ليسجل سعر كيلو اللحم الابيض نحو 18 جنيها، وننشر اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم 
حافظت اسعار الفراخ البيضاء على استقرارها في السوق المحلى حيث جل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 35 جنيها للكيلو وتصل الى نحو 40 جنيها في بعض المناطق، بينما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو، فيما سجل كيلو الدجاج البلدى 35، جنيها، وسجل سعر كيلو الرومي نحو 40 للرومى، و سجل سعر كيلو البانيه نحو 60 للبانيه.
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم


اسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر في السوق اليوم

 سجل سعر كرتونة البيض بين 33 و34 جنيها.
 سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه.
 سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه.

 اسعار الكتاكيت والبط المسكوفي اليوم في الاسواق 
 سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه.
سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها
سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.

تكلفة أسعار الدواجن على المربين في المزارع 

تصل تكلفة ترتبة الدواجن في المزارع 18.52 – 19.75 جنيه، وهو ما يعتبر سعر تكلفة عالى، حيث تشهد الاسعار حالة من الانخفاض الكبير خلال الفترة الحالية ليباع الكيلو في بعض المناطق بنحو 20 جنبها بهامش ربح بسيط جدا مما تسبب في خسائر فادحة للمربين، ويعود السبب في ذلك الى كثرة المعروض من السلعة في الاسواق المحلية في ظل استقرار الطلب في السوق المحلى.

 ويستمر هذا الانخفاض بعد انتهاء عيد الاضحى المبارك وطرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة الفترة.
 


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