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قطاع "البنوك " يقود مؤشر سوق دبي المالي للصعود بمستهل التعاملات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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 سوق دبى المالى

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.01% رابحا 0.28 نقطة ليصل إلى مستوى 2694.05 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم علي عدد 93.7 مليون سهم محققة ما قيمته 100.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1718 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقر سهمين.

 
وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ،  فقد ارتفعت 3 قطاعات، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاعى الاستثمار والتأمين بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.60%. 


 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10.53%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.81%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.90%.
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