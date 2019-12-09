نيكو كوفاتش على أعتاب أرسنال

كشفت بعض التقارير أن مدرب بايرن ميونيخ السابق نيكو كوفاتش قد وضع نصب أعينه أن يصبح المدير القادم لآرسنال.





لقد توقف الكرواتي عن العمل منذ أن قرر بطل الدوري الألماني إقالته الشهر الماضي بعد هزيمته 5-1 أمام إينتراخت فرانكفورت.





في هذه الأثناء ، شرعت آرسنال في بحث مكثف لإيجاد مدرب دائم جديد بعد قرار النادي الاستغناء عن المدرب الإسباني أوناي إيميري.





وفقًا لموقع اللهدف ، يُقال إن كوفاتش ينظر إلى وظيفة آرسنال على أنه شيء مهتم بالقيام به.





من المتوقع أن يشارك لاعب خط الوسط السابق يوم الاثنين عندما يسافر المدفعيون إلى استاد لندن لمواجهة وست هام يونايتد.





بريندان رودجرز ، أحد أهداف أرسنال الرئيسية لهذا الدور ، استبعد نفسه مؤخرًا عن طريق الفوز بعقد صفقة جديد مع ليستر سيتي.