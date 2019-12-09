أخبار البورصة المصرية .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الإثنين

أخبار البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، و الذى يأتى مع تباين اداء الاسهم و ضعف السيولة.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل مستوى 523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1372 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الأحد 8-12-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات أمس الأحد ، على تراجعات جماعية ، ليغلق الرئيسى عند 13493 نقطة بنسبة هبوط 0.94% ، كذلك الحال على المؤشر السبعينى الذى أنهى تداولاته على تراجع بـ 0.51% عند 523.79 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة بلغت 239 مليون جنيه ، بحجم تداول 52 مليون سهم ، من خلال 12.081 صفقة ، بالتداول على 160 ورقة مالية ، ربحت منها 37 ورقة و تراجعت 76 ورقة .. فيما ظلت على ثبات 47 ورقة دون تغيير ، لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على تراجع بـ 3.995 مليار جنيه مسجلا 691.896 مليار جنيه ..









وإستحوذت تعاملات الأجانب علي نسبة 50% من التعاملات ، فيما اتجه المستثمرون المصريون و العرب للشراء على استحياء،لينهى كلا المؤشرين الرئيسيين بالمنطقة الحمراء عند ادنى مستوى لكلا منهما ، مع اغلاق الثلاثينى قرب منطقة دعم مهمة 13500 نقطة .





وإنتهت تعاملات قطاعات البورصة المصرية بالمنطقة الحمراء بإستثناء قطاعى السياحة و الترفيه و قطاع منتجات منزلية و شخصية ، ليأتى انشط القطاعات من حيث قيم التداولات قطاع الخدمات و المنتجات الصناعية و السيارات ب 249 مليون جنيه بتراجع 2.49% ، بالنشاط على سهم السويدى الكتريك بـ 32 مليون جنيه لينهى على تراجع بـ 1.06 % عند 11.25 جنيه .. يليه قطاع البنوك بـ 32 مليون جنيه بنسبة هبوط 1.2% ، بالنشاط على سهم التجارى الدولى بـ 31 مليون جنيه بنسبة هبوط 0.61% منهيا عند 77.99 جنيه . ثم يأتى قطاع العقارات بـ 26 مليون جنيه ينسبة هبوط 1.04% ، بالنشاط على سهم طلعت مصطفى بقيم تداول 7 مليون جنيه بنسبة تراجع 2.12% منهيا عند 8.33 جنيه .