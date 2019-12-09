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عاجل.. فاروق الباز يكشف مفاجأة مدوية عن سد النهضة​ وفكرة ضربه بالطائرات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
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فاروق الباز
فاروق الباز
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن أزمة سد النهضة لا بد أن تحل بالمفاوضات، مضيفا: "كان في ناس بتقول نبعتلهم طيارة تهد السد.. ده كلام غنم".

وأشار "الباز"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، إلى أنه كان يجب على مصر عند معرفتها أن أثيوبيا تريد بناء سد، تتوجه إليها وتعرض عليها المساعدة، وتبني لهم السد، منوهًا بأن إثيوبيا استغلت الأوضاع الداخلية في مصر فترة ثورة يناير لبناء السد.

وأضاف أنه لا يوجد أي مخاطر من بناء سد النهضة هندسيا أو إنشائيا، موضحًا أن بناء السد سيؤثر على حصة مصر من المياه، ولا يجب أن نقبل المساس بحصتنا في نهر النيل.
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