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عاجل.. مسجل خطر يعذب رضيعة حتى الموت في شبرا الخيمة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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لقيت طفلة بشبرا الخيمة مصرعها في مشاجرة بين زوج أمها ووالدتها بسبب الخلافات الزوجية حيث تعدى الزوج على الطفلة ووالدتها بالضرب المبرح مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والدتها بإصابات بالغة.

وجرى نقل الجثة والأم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

وتلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول كل من الطفلة "رفيدة. م. ا" البالغة من العمر 6 أشهر ومقيمة بعزبة عثمان دائرة القسم مصابة بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ وتوفيت أثناء محاولة إسعافها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ووالدتها "وردة. ي. ر" ربة منزل مصابة بكدمات بالعين اليمني واليسري وسحجه بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالركبة اليسرى.

وأخطر اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وبسؤال الثانية اتهمت زوجها "هاني. ا. م" وشهرته "هاني كوسة"، بدون عمل ومقيم ذات العنوان السابق اتهامه في عدة والمسجل شقي خطر بالتعدي عليها وابنتها ( من زوج آخر ) بالضرب وإحداث إصابتها ونجلتها التي أودت بحياتها على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية.

وتمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا وضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8365 إداري قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019، وجار العرض على النيابة.
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