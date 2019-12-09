رينيه فايلر يستغني عن صالح جمعة

انقلب رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على لاعبه صالح جمعة ووافق على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقرر المدرب الاستغناء عن صالح جمعة في الميركاتو الشتوي بدعوى أنه فشل في تقويمه والاستفادة منه على المستوى الفني رغم أنه عقد معه أكثر من جلسة حتى يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات.

وطلب فايلر من صالح الالتزام في التدريبات لكن اللاعب لم يستجب مما جعل الخواجة يقتنع أنه لا جدوى من استمراره خاصة مع تألق محمد مجدي أفشة وعمار حمدي ووليد سليمان الذي يمكن الاعتماد عليهم في نفس مركزه.

ويبحث صالح جمعة عن عرض للعب في أحد أندية البرتغال خاصة أنه يعلم أن الأهلي لن يستغني عنه مجانًا خوفًا من اللعب للزمالك.