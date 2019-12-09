محافظ القليوبية: غلق الفتحات غير القانونية المطلة على ممشى النيل ببنها (صور)



ثم قام بالتوجه إلى المنطقة الاستثمارية التي تم إنشاؤها بعزبة نجيب التابعة لمدينة ببنها، والتي تقع على مساحة ٤٦ فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد والتي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية.



وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب حيث من المنتظر تخصيص ٧٠% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،٣٠ % لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز وتتكون المنطقة من١٤٧ وحدة صناعية بإجمالي ٤٤٦٤٠مترا.



وخلال الزيارة شدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الأداء والإنجاز لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة وفتح مجالات عمل ووظائف للشباب من أبناء القليوبية تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة، وقد طالب العاملين بالمنطقة الاستثمارية بإنشاء وحدة أمنية صغيرة حتى يتم الانتهاء من الأعمال، كما وجه بالتنسيق مع الامن لتوفير ورديات عمل أمنية للمرور على المكان في أوقات مختلفة خلال اليوم.



وتوجه لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بكوبري أسنيت بنطاق مدينة كفر شكر والذي تبلغ تكلفته ١٨٠ مليون جنيه، وتم بدء العمل به في شهر فبراير ٢٠١٩ ومن المقرر الانتهاء منه يونيو ٢٠٢٠ بطول ١٦٦٠ متر في الاتجاهين.



كما قام المحافظ بتفقد مجلس مدينة كفر شكر وأعطى تعليمات بسرعة إنجاز الأعمال والإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين لتوفير الراحة لهم وتلبية احتياجاتهم، وقد التقى الهجان ببعض المواطنين أثناء تفقده إدارات مجلس المدينة واستمع إلى مطالبهم وشكواهم واعدا بحلها فورا، ثم تفقد الحملة الميكانيكية الخاصة بمجلس مدينة كفر شكر لمعرفة جودة السيارات والمعدات وما تحتاجه من صيانة وأمر بسرعة الانتهاء من صيانة الأجزاء التالفة للاستفادة منها وكذلك وضع ملصقات على السيارات موضحا بها السيارات الصالحة والمعطلة حيث تلاحظ تواجد معدات معطلة ولم يتم إصلاحها أو بيعها والاستفادة منها.



وخلال جولة المحافظ بمجلس المدينة لاحظ عدد من المخالفات والتي تمثلت فى خروج عدد من موظفي مجلس المدينة أثناء مواعيد العمل بدون إذن، وكذلك غياب عدد من الموظفين عن العمل وبناء عليه أمر بإحالتهم للتحقيق الفوري، كما تلاحظ عدم نظافة المبنى وكذلك عدد من الإدارات مثل الإدارة الهندسية والإيرادات بالإضافة لاستخدام أدوات كهربائية غير مناسبة لمكان العمل، إذ يمكن أن تتسبب فى حدوث حرائق، وتواجد أثاث قديم ومتهالك موضوع بصورة عشوائية أعلى سطح المبنى علاوة على مخالفات اخري، وعليه أمر المحافظ بإحالة مدير الشئون الإدارية بالمجلس للتحقيق فورا.



وتوجه الهجان لتفقد مستشفى كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤه حاليا بتكلفة ٢١٥ مليون جنيه، مؤكدًا أن المستشفى تعتبر صرحا طبيا نموذجيا متكاملا لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المركز ورفع المعاناة من السفر للعلاج بمدن واحياء بعيدة عن المدينة تمهيدًا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فيها وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للاهتمام بالحضانات والعمليات الجراحية والغسيل الكلوي، وقد وجه المحافظ المسئول التنفيذي للمشروع بسرعة الانتهاء من التشطيبات والذي أفاد أنه تم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز وجار العمل لحل مشكلة المياه الجوفية في الدور الأول عن طريق أساتذة بكلية الهندسة بجامعة بنها لعمل شبكة لامتصاص وعزل المياه الجوفية عن المبنى في خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.



كما توجه الهجان لتفقد عدد من المصانع ال 13 ( وظيفتك جنب بيتك) للملابس الجاهزة، وأبدى سعادته بمستوى العمل بالمصنعين وجودة المنتجات التي يصنعها الشباب.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد محطة المياه المرشحة بقرية المنشأة الكبرى والتي يقدر إنتاجها ب ٤٥ ألف متر مكعب في اليوم ( 625 لتر ثانية ) بتكلفة 220 مليون جنيه لكي تخدم مركز كفر شكر بأكمله، موجها بسرعة دفع الأعمال في هذا المشروع الحيوي للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين.



وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،بضرورة غلق الفتحات غير القانونية المطلة على ممشى النيل ببنها وتنظيف الممشى يوميا حتى يكون متنفسا نظيفا لجميع المواطنين بالقليوبية.جاء ذلك خلال جولة مفاجأة بمدينتي بنها وكفر شكر يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني بمحافظة القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.كما تفقد المرحلة الأولى من الممشى المقام من ميدان الإشارة حتى نفق شعراوي بتكلفة خمسة مليون جنيه.