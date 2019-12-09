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التضامن: الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
آيات عامر
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عقد مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات اجتماعه الأخير، لعام 2019م برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة، حيث تمت الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب بهدف التأهيل المجتمعي للمنطقة، من خلال تنفيذ مكونات تثقيفية وتعليمية تضمن جذب الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة لسوق العمل وإطلاق فعاليات ثقافية متنوعة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أسمعونا.

ووافق أيضا على التوسع في برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل وتخصيص الموارد اللازمة لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة، بالإضافة إلى الموافقة على تمويل تجهيز دار الملاحظة بالقليوبية لإقامة مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

هذا بالإضافة إلى موافقة المجلس على منح إعانات لرفع كفاءة دار فاقدي الرعاية (المشردين) بالسويس ودراسة تمويل وتشغيل برنامج التعامل مع الكبار بلا مأوى (المشردين) بخلاف التوسع في مشروع الأطفال بلا مأوى والذي ينفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وفي نهاية الاجتماع وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لأعضاء مجلس إدارة الصندوق على جهدهم خلال فترة عضويتهم بالمجلس.

التضامن: الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب (صور)
التضامن: الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب (صور)
التضامن: الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب (صور)
التضامن: الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب (صور)
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الكلمات المفتاحية

غادة والي صندوق دعم مشروعات الجمعيات التضامن الاجتماعي

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