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بعد نجاح حفل المنصورة.. حمادة هلال الأكثر انتشارا عبر تويتر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
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حمادة هلال
حمادة هلال
الفجر الفني
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تصدر هاشتاج يحمل اسم الفنان حمادة هلال، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر تويتر، وذلك بسبب حفله الأخير الذي أحياه في جامعة المنصورة، وسط حضور الالآف من الطلاب داخل الملعب الخاص بالجامعة، في واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية لهذا العام.

وصعد حماده إلى مسرح الحفل على أغنيه "بحبك آخر حاجة" وسط صيحات وتصفيق الطلاب مرددين أغانيه ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الطلاب وتميز الحفل بالتنظيم الجيد لهارموني ميرا امير وbetterevent&media سامح مراد ومصطفي مرتضى وقام حماده بشكرهم في نهاية الحفل على مجهودهم المميز.

وتخلل الحفل أيضا العديد من المفاجأت من ضمنهم حضور النجمه "مي سليم" وتكريمها علي دورها في مسلسل حواديت الشانزلزيه.

وبمجرد صعودها إلى مسرح الحفل قام الجميع بالتفاعل معها وسط اجواء من الفرح والبهجه بينهم. 

كما شهد الحفل تكريم اأيضا كل من نجم استار أكاديمي "محمد سراج" والمطرب الشاب "عماد كمال" علي جميع اغانيه ومنهم تتر مسلسلي الواد السيد الشحات وتتر مسلسل الوصيه وقامو بلتقاط الصور التذكاريه مع العديد من محبيهم من الطلاب.

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