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ننشر قائمة الفائزين بـ"Screen Awards 2019" في الهند

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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فاز رانفير سينغ وآليا بهات بالصدارة في Screen Awards 2019 التي نظمت في 8 ديسمبر.

العديد من الأسماء الكبيرة من صناعة الأفلام الهندية، بما في ذلك آليا بهات، ديبيكا بادوكون، رانفيير سينغ، هريثيك روشان، شاهد كابور، أيوشمان كورانا، يامي غوتام وأنانيا بانداي وأكثر من ذلك، حضروا Screen Awards 2019، التي نظمت في 8 ديسمبر، في الوقت الذي ظل فيه أيوشمان مفضلًا للنقاد، فقد فاز رانفيير وآليا بكثرة على فيلمهما "Gully Boy".


أفضل ممثل "ذكر": رانفير سينغ عن فيلم Gully Boy.

أفضل ممثل "أنثى": آليا بهات عن فيلم Gully Boy.

أفضل مخرج "اختيار النقاد": أنوبهاف سينها عن فيلم Article 15.

أفضل مخرج: زويا أختار عن فيلم Gully Boy.

أفضل ممثل مساعد "ذكر": جولشان ديفايا عن فيلم Mard Ko Dard Nahi Hota.

أفضل ممثل مساعد "أنثى": كاميني كوشال عن فيلم Kabir Singh.

جائزة بات نايي: لوكا تشوبي.

أفضل اختيار لممثل النقاد "ذكر": أيوشمان كورانا.

أفضل اختيار لممثل النقاد "أنثى": بهومي بيدنيكار وتابوسي بانو.

الممثل الواعد "ذكر": سيدانت شاتورفيدي عن فيلم Gully Boy.

الممثل الواعد "أنثى": سارة علي خان عن فيلم Kedarnath.

أفضل ممثل في دور هزلي "أنثى": يامي غوتام عن فيلم.Bala

المخرج الأول الواعد: أديتيا دهار عن فيلم Uri: The Surgical Strike.

أفضل Playback Singer"ذكر": ساتشيت تاندون لأغنية Bekhyali من فيلم Kabir Singh.

أفضل Playback Singer "أنثى": شريا غوشال غار برديسيا عن Kalank.

أفضل موسيقى: فيلم Gully Boyوفيلم Kabir Singh.

أفضل كلمات: Apna Time Aayega من فيلم Gully Boy.

أفضل الحوارات: فيلم Gully Boy.

أفضل قصة: Article 15.

أفضل Action:.War

أفضل Editing: War.

أفضل تصوير سينمائي: Gully Boy.

أفضل Choreography: أغنية War Ghungroo.

أفضل تصميم الإنتاج: فيلم Gully Boy.

جائزة الإنجاز مدى الحياة: بريم شوبرا.
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