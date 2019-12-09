إحالة صاحب مضرب أرز تسبب في وفاة شخصين بالشرقية لمحكمة الجنح





وبالعرض على النيابة، صرجت بالدفن وتبين أن المضرب غير مرخص، وتم إحالة صاحبه للنيابة العامة.

قررت نيابة أولاد صقر بالشرقية، برئاسة أحمد مسعد التليت، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة صاحب مضرب أرز، مقيم عزبة أسعد التابعة لمركز أولاد صقر، لمحكمة الجنح.وتعود أحداث الواقعة منذ شهرين، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانهيار سور مضرب أرز فوق صالون حلاقة بناحية عزبة "أسعد"، وأسفر الانهيار عن مصرع شخصين.