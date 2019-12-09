Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة صاحب مضرب أرز تسبب في وفاة شخصين بالشرقية لمحكمة الجنح

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
Advertisements
محكمة
محكمة
إسلام علي
Advertisements
قررت نيابة أولاد صقر بالشرقية، برئاسة أحمد مسعد التليت، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة صاحب مضرب أرز، مقيم عزبة أسعد التابعة لمركز أولاد صقر، لمحكمة الجنح.

وتعود أحداث الواقعة منذ شهرين، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانهيار سور مضرب أرز فوق صالون حلاقة بناحية عزبة "أسعد"، وأسفر الانهيار عن مصرع شخصين.

وبالعرض على النيابة، صرجت بالدفن وتبين أن المضرب غير مرخص، وتم إحالة صاحبه للنيابة العامة.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

حيلة ذكية من ريال مدريد لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

09:03 ص

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

10:27 ص

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status