جامعة القاهرة تطلق عددًا من المسابقات لطلابها لتنمية مواهبهم





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك في إطار الخطة الموسعة للأنشطة الطلابية التي تشهدها المدن الجامعية، وفي إطار رعاية المواهب الفنية والعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.



وتشمل مسابقات النشاط الثقافي مجالات: الرواية والمقال والشعر الفصحى والعامية، ودوري المعلومات، والقصة القصيرة، ومسابقات النشاط الفني مجالات: العزف والغناء والتصوير الفوتوغرافي، ومسابقات النشاط الاجتماعي مجالات: الطالب المثالي والطالبة المثالية، ومبادرة مجتمعية، والشطرنج الفردى، ومسابقات النشاط العلمي مجالات: تصميم برامج لتطبيقات المحمول، ومسابقات النشاط الرياضي مجالات: تنس طاولة ومارثون جري مسافات مختلفة. ومن المقرر أن يُقام الماراثون الرياضي بملاعب المدينة الرياضية.



وحددت إدارة الأنشطة الطلابية عدة شروط عامة للاشتراك في المسابقات المطروحة، فبالنسبة للنشاط الثقافي والعلمي تتمثل الشروط في تقديم الأعمال من نسختين ورقيتين مرفقة بأسطوانة مدمجة في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري، وبالنسبة لشروط الاشتراك في مسابقة النشاط الفني تتمثل في تقديم الأعمال مطبوعة ورقية ومرفقة بأسطوانة مدمجة في موعد أقصاه الأحد 15 ديسمبر الجاري، وحضور المتسابقين في مجال العزف والغناء يوم الأربعاء 11 ديسمبر بمبني رعاية الشباب الواحدة ظهرًا، ويتوجه الطلاب الراغبين في الاشتراك بتسجيل اسمائهم بإدارات الأنشطة بالمدن، وتقدم الأعمال في المواعيد المحددة لها.



كما حددت إدارة الأنشطة الطلابية للمدن الجامعية، الجوائز لجميع المسابقات، حيث يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول علي مكافأة مالية قدرها 500 جنيه، والطالب الحاصل على المركز الثاني مبلغ 400 جنيه، والمركز الثالث 300 جنيه، وبالنسبة لمسابقة تنس الطاولة والشطرنج فقد حددت الإدارة مكافأة مالية 300 جنيه للمركز الأول، 200 جنيه للمركز الثاني، 100 جنيه للمركز الثالث، بينما يحصل الطالب المثالي والطالبة المثالية على مكافأة مالية قدرها 500 جنية للمركز الأول فقط.

أعلنت إدارة الأنشطة الطلابية للمدن الجامعية بجامعة القاهرة، عن تنظيم عدد من المسابقات في مجالات الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والرياضية.