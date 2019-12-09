حلا شيحة ترتدي باروكة.. وتستعين برأي جمهورها

شاركت الفنانه حلا شيحة، متابعيه بمجموعه صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وطالبت متابعيها باختيار أي "بروكة" شعر .



وظهرت حلا في الصور بشعر مستعار قصير وأخر شعر طويل، وعلقت علي الصور قائله: "أمس قضيت وقتآ ممتعا مع رانيا، وعدد من الشعر المستعار الذي يبدو حقيقيا تماماً وقد أنجزت المهمة،أي واحد عجبكم طويل او قصير."



وتفاعل معاها متابعيها وجمهورها بمشاركتها بالاختيار وجاءت تعليقات كالتالي :" قصير شكله جديد عليكي، شعرك الحقيقي أحلي، صباح الخير حلوة في اي حاجه، الطويل أحلي."





جدير بالذكر أن أخر أعمال حلا شيحه، مسلسل "زلزال" الذي قدمته في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان ونسرين أمين، وماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم، ويعد هذا المسلسل أول عمل لها بعد قرار اتعزالها للفن وارتداء الحجاب،

وجسدت حلا فيه شخصية فتاه صعيدية تدعى "صافيا"، وتعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات وتقع في حب زالزال "محمد رمضان"، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.





وقد شاركت النجمة حلا شيحة العديد من الأعمال الناجحة فى مسيرتها الفنية سواء على الصعيد السينمائى أو الدرامى، مثل "السلم والتعبان"، "عريس من جهة امنية"، "أريد خلعا"، "اللمبى"، "سحر العيون"، "غاوى حب"، "تايهة فى أمريكا"، "ليه خلتنى أحبك"، "كامل الأوصاف".



