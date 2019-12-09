Advertisements
Advertisements
Advertisements

حلا شيحة ترتدي باروكة.. وتستعين برأي جمهورها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
Advertisements
حلا شيحة
حلا شيحة
رانيا ماهر
Advertisements
شاركت الفنانه حلا شيحة، متابعيه بمجموعه صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وطالبت متابعيها باختيار أي "بروكة" شعر .

وظهرت حلا في الصور بشعر مستعار قصير وأخر شعر طويل، وعلقت علي الصور قائله: "أمس قضيت وقتآ ممتعا مع رانيا، وعدد من الشعر المستعار الذي يبدو حقيقيا تماماً وقد أنجزت المهمة،أي واحد عجبكم طويل او قصير."

وتفاعل معاها متابعيها وجمهورها بمشاركتها بالاختيار وجاءت تعليقات كالتالي :" قصير شكله جديد عليكي، شعرك الحقيقي أحلي، صباح الخير حلوة في اي حاجه، الطويل أحلي."


جدير بالذكر أن أخر أعمال حلا شيحه، مسلسل "زلزال" الذي قدمته في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان ونسرين أمين، وماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم، ويعد هذا المسلسل أول عمل لها بعد قرار اتعزالها للفن وارتداء الحجاب،
وجسدت حلا فيه شخصية فتاه صعيدية تدعى "صافيا"، وتعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات وتقع في حب زالزال "محمد رمضان"، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.


وقد شاركت النجمة حلا شيحة العديد من الأعمال الناجحة فى مسيرتها الفنية سواء على الصعيد السينمائى أو الدرامى، مثل "السلم والتعبان"، "عريس من جهة امنية"، "أريد خلعا"، "اللمبى"، "سحر العيون"، "غاوى حب"، "تايهة فى أمريكا"، "ليه خلتنى أحبك"، "كامل الأوصاف".

Advertisements

أخبار تهمك

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

حيلة ذكية من ريال مدريد لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ ساعة و نصف

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ يوم

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

09:03 ص

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

10:27 ص

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status