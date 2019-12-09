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اسعار العملات اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. الدولار يواصل الاستقرار في البنوك في البنوك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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أسعار العملات اليوم في مصر 

استقرت أسعار العملات اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر اليوم، وشهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه خلال تعاملات الفترة القلية الماضية ووننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

اسعار العملات الاجنبية اليوم

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7688 جنيهًا للشراء 17.9099 جنيهًا للبيع، سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1081 جنيهًا للشراء 21.2762 جنيهًا للبيع، سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2243 جنيهًا للشراء 16.3522 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 100 ين ياباني 14.7948 جنيهًا للشراء 14.9111 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات العربية اليوم 

استقر سعر الريال سعودي 4.2851 جنيهًا للشراء 4.3181 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8971 جنيهًا للشراء 53.3156 جنيهًا للبيع، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع.

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