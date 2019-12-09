اسعار العملات اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. الدولار يواصل الاستقرار في البنوك في البنوك

اسعار العملات الاجنبية اليوم





سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7688 جنيهًا للشراء 17.9099 جنيهًا للبيع، سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1081 جنيهًا للشراء 21.2762 جنيهًا للبيع، سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2243 جنيهًا للشراء 16.3522 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 100 ين ياباني 14.7948 جنيهًا للشراء 14.9111 جنيهًا للبيع.





اسعار العملات العربية اليوم





استقر سعر الريال سعودي 4.2851 جنيهًا للشراء 4.3181 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8971 جنيهًا للشراء 53.3156 جنيهًا للبيع، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3750 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع.



