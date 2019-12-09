"Panipat" يتعرض للإنتقاد بسبب تزييف الحقائق التاريخية

دخل فيلم Panipat ​​من إخراج "أشوتوش جواريكر" في جدل آخر، عندما اعترض أفراد العائلة المالكة من ولاية راجاستان على إظهار أن أسلافهم مهراجا سوراجمال من بهاراتبور، لا يساعد جيش مارثا، بينما كانوا يتراجعون بعد المعركة، وقام مسؤول في IFS "بارفين كاسوان" بفحص الفيلم، وفي سلسلة من التغريدات كشفت أن تصوير مهراجا سوراجمال في بانيبات ​​غير صحيح ويفقتقر إلى المعلومات.





كتب الضابط البارز في IFS "بارفين كاسوان" تغريدة عبر تويتر حيث قال: "ليس فقط خطأ ولكن أيضًا تصوير غير مهذب لمهراجا سوراجمال في فيلم Panipat.



وقدم عدة نصائح قليلة لماراثاس: لا تجلب النساء والأطفال بالجيش. سيكون مكلفًا وخطيرًا. الهجوم في الصيف، يساوي المزيد من النجاح.لا تقاتل مباشرة مع جيش كبير، اذهب للغارات أولًا.لا تنهب الحصون في دلهي، إنها ستوحد الحكام المسلمين مع العبدلي.الحقيقة هي أن أغرا كانت بالفعل مع سوراجمال حتى قبل كانت القضية منحصن دلهي، والتي إذا أعطيت إلى سوراجمال كان سيوفر الغذاء للجيش.الحقيقة أن سوراجمال اعتاد التحدث في بريج بهاشا وليس هاريانافي".





في تغريدة أخرى، كتب ضابط IFS: "يمكن للمرء أن يتساءل عما كان يمكن أن يكون مسار التاريخ إذا وافق ماراثاس على المشورة من سوراجمال، معركة بانيبات ​​الثالثة لم تقرر من الذي سيحكم الهند ولكن من لن يفعل ذلك."



وأضاف كاسوان قائلًا: "قُتل ساداشيف راو لاحقًا في المعركة، وهرب سوراجمال المأوى لجميع النساء والجنود المصابين، مكثوا هناك لمدة 3 أشهر، على الأرجح في ديج كومير، وفي وقت لاحق مع جيشه أرسلهم سوراجمال، لا يزال أحفاد هؤلاء الجنود يعيشون في حوالي 50 قرية".





كتب كاسوان كذلك: "كان لجيش ماراثا 50 ألف جندي وحوالي 10000 من غير المقاتلين بمن فيهم النساء والأطفال، الآن الذين سيخوضون حربًا من هذا القبيل، اعترض سوراجمال بشدة على ذلك لأنه سيكون مكلفًا وخطيرًا".





ضابط IFS "بارفين كاسوان"، ليس الوحيد الذي يتحدث ضد تصوير مهراجا سوراجمال في فيلم Panipat، دعا وزير في راجستان "فيشفيندرا سينج"، وهو أيضًا عضو في العائلة المالكة في راجستان، إلى حظر عرض الفيلم.





ويروي الفيلم ​​قصة معركة بانيبات ​​الثالثة التي اندلعت في عام 1761 بين الماراثاس والملك الأفغاني أحمد شاه العبدلي.



من المؤسف أن حاكم جات الأسطوري، مهراجا سوراجمال، قد تم تصويره في ضوء غير لائق، وتم تشويه الحقائق التاريخية في فيلم panipat.



وزعم الوزير أن الفيلم ​​يُظهر أن أسلاف مهراجا سوراجمال من بهاراتبور لا يساعد جيش مارثا، بينما كانوا يتراجعون بعد المعركة.



في بيان رسمي، قال الوزير فيشفيندرا سينج: "من المحزن جدًا أن يكون رجل عظيم مثل مهراجا سوراجمال جات من بهاراتبور، قد صور في الفيلم ​​بطريقة خاطئة للغاية أثناء العبث بالحقائق التاريخية، أعتقد أنه يجب حظر الفيلم في ضوء المعارضة الشديدة في مجتمع جات في هاريانا وراجستان وشمال الهند، وإلا قد يتدهور القانون والنظام في البلاد.



كما انتقد رئيس وزراء ولاية راجاستان "فاسوندهارا راجي" الفيلم، وقال في تغريدة عبر تويتر: "إن الصورة الخاطئة للمهراجا سوراجمال النبيلة التي تحترم نفسها وتحظى باحترام كبير أمر يستحق الإدانة".





ومع ذلك، أكد رئيس وزراء راجستان، أنه من اختصاص الحكومة التحقيق إذا تم تصوير الحقائق بشكل غير صحيح في الفيلم، خلال تفاعله مع الإعلاميين، قال: "أنا لم أر الفيلم، إنها من صلاحيات الحكومة، إذا كان هناك أي حادث من هذا القبيل في الفيلم، يجب على الإدارات المعنية أن تبحث فيه وسيتم عرضه".



في جدل آخر، اتهم الروائي الماراثي "فيشواس باتيل" صناع فيلم Panipat ​​بسرقة مؤامرة الفيلم من روايته عام 1988 التي تحمل نفس الاسم.



في وقت سابق، بعد وقت قصير من عرض الفيلم، قام "نوابزادا شاداب علي بهادور"، وهو الجيل الثامن من سلالة بشوا باجيراو، بتقديم إشعار إلى صانعي Panipat ​​ضد حوار معين في الفيلم.



في وقت سابق، طلب مخرج الفيلم "أشوتوش جواريكر" من الناس مشاهدة الفيلم، ثم تحديد ما إذا كان يظهر أي شخص في حالة سيئة، لم يتحدث عن أي شيء بعد أن تحدث أفراد العائلة المالكة من ولاية راجاستان ضد الفيلم، لم يتم بعد رؤية ما يريد المخرج قوله في دفاعه.