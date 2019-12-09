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جايسون موموا يفوز بلقب "رجل العام 2019"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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 أطلقت مجلة GQ بنسختها الأسترالية لقب "رجل العام 2019" على الممثل الأميركي جايسون موموا البالغ من العمر 40 عاماً، والذي تصدّر غلاف عددها لشهر كانون الأوّل الحالي المخصص لـ"رجال العام".

ونشر الممثل الخبر عبر حسابه الرسمي، وتحدّث في تغريدته عن جهوده البيئية ومشاركته في حملات التوعية ضد استخدام المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتدوير.

كما أعرب عن دهشته وسعادته بالحصول على هذا اللقب، واعتذر عن عدم حضور الاحتفال المخصص لاستلام الجائزة بسبب انشغاله مع عائلته بعيد الشكر.

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