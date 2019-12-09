ختام فعاليات كأس الأسر الطلابية بـ"تجارة عين شمس"



وقام ا. د خالد قدرى بتوزيع الجوائز علي الفرق الفائزة بحضور ا.د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. محمد الشرقاوي مدير رعاية الشباب، عبد الله الكاشف رئيس اتحاد الطلاب، عمر حسام نائب رئيس إتحاد الطلاب، محمد العاصي امين لجنة الأسر، محمد ماهر امين مساعد لجنة الأسر.





وفاز بالمركز الأول (أسرة اسوان) وجاءت في المركز الثانى أسرة(نغم) بينما حصلت علي المركز الثالث (أسرة بريميم) شهدت الفعاليات مشاركة ١٤ فريق تمثل الأسرة المختلفة بالكلية.

اختتمت فعاليات كأس الأسر الطلابية بكلية التجارة عين شمس، والتي ينظمها اتحاد طلاب الكلية بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد قدري، عميد الكلية.