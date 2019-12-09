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غدا.. تعطيل الدوام الرسمي في العراق

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
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العراق - أرشيفية
العراق - أرشيفية
وكالات
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قرر السلطات العراقية،، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، احتفالا بذكرى النصر على تنظيم "داعش" الذي أعلنه رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي عام 2017.

 

وفي بيان، قالت الحكومة العراقية: "بمناسبة حلول ذكرى يوم النصر على عصابة داعش الإرهابية وتحرير الموصل وجميع التراب العراقي، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع أبناء شعبنا العراقي العزيز، وندعو لاستذكار بطولات وتضحيات المقاتلين الشجعان الغيارى أبناء قواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة الذين دحروا العدو وحرروا الأرض وهبوا يدا واحدة مع أبناء شعبنا بشيبه وشبانه حين لبت الجموع فتوى الجهاد الكفائي التي أعلنتها المرجعية الدينية العليا وسجل العراقيون نصرا كبيرا لوطنهم وللإنسانية".

 

وأضاف البيان: "تحية وفاء للشهداء والجرحى الذين صنعوا الانتصار ولعوائلهم الكريمة، وللمقاتلين الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين ما زالوا يتصدون لبقايا داعش ويدافعون عن وطنهم وشعبهم وعن إخوتهم المتظاهرين السلميين ويقدمون التضحيات الغالية مرة أخرى، ولهم منا ومن شعبنا كل الشكر والاحترام والتقدير، وبهذه المناسبة وكما فعلنا في العام الماضي تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء احتفالا بيوم النصر".

 

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داعش تعطيل الدوام الدراسي العراق

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