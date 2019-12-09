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6 يناير.. أولى جلسات محاكمة منتقبة و3 أشخاص لشروعهم في قتل سائق وسرقته بالشرقية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
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المتهمون
المتهمون
إسلام علي
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، تحديد جلسة 6 يناير لأولى جلسات محاكمة سيدة منتقبة ونجلها وشقيقها وشخص آخر؛ لتعديهم على سائق "توك توك" ومحاولة سرقته بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "مشتول السوق" المركزي، بوصول "محمود أشرف" 17 سنة، سائق "توك توك"، مُقيم بمشتول السوق، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين.

وتبين إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الرقبة بطول 20 سنتيمتر، استلزم 44 غرزة طبية، وجروح قطعية أخرى باليدين، فيما تبين أنه أثناء قيادة المجني عليه للتوك توك، فوجيء بـ 3 رجال وسيدة منتقبة يطلبون منه توصيلهم إلى قرية "المناصرة".


وفي الطريق طلبوا منه الترجل من الدراجة محاولين سرقتها، ولما قاومهم تعدوا عليه بأسلحة بيضاء "مطواة" كانت بحوزتهم.

تم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5561 جنح مشتول السوق لسنة 2019.
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