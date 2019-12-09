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تمهيدًا لطرحها في مزاد علني.. رئيسة مدينة سفاجا تتفقد المحلات التجارية بمنطقة العريشي (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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تماشيا مع سياسات الدولة لإتاحة فرص عمل للشباب وطبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفقدت هدي المغربي، رئيس مجلس مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، اليوم الأثنين، المحلات التجارية بمنظقة العريشي، لمتابعة سير العمل بها ومعرفة الموقف التنفيذي لها وذلك بعد إنهاء أعمال التشطيبات بها.

ومن جانبها أكدت هدي المغربي، أن تفقدها المحال التجارية ياتي تمهيدا لتقديمها لمحافظ البحر الأحمر للحصول على موافق بعمل مزايدة علانية وطرحها من خلال عمل إعلان بتأجير المحلات لكي يتقدم كل من يريد الحصول على محل تجاري وخلق فرص عمل للشباب حقيقية.

وشددت على ضرورة تنظيف ورفع مخلفات وبقايا الانترلوك الناتج من التطشيبات النهائية أمام المحلات، موضحة أن عدد المحلات التجارية بمول منطقة العريشي تبلغ 22 محلًا وكافتيرا، وتم الانتهاء ومن تشطيب كل المحلات وتوصيل وتركيب كافة الخدمات والمرافق بها.
تمهيدًا لطرحها في مزاد علني.. رئيسة مدينة سفاجا تتفقد المحلات التجارية بمنطقة العريشي (صور)
تمهيدًا لطرحها في مزاد علني.. رئيسة مدينة سفاجا تتفقد المحلات التجارية بمنطقة العريشي (صور)
تمهيدًا لطرحها في مزاد علني.. رئيسة مدينة سفاجا تتفقد المحلات التجارية بمنطقة العريشي (صور)
تمهيدًا لطرحها في مزاد علني.. رئيسة مدينة سفاجا تتفقد المحلات التجارية بمنطقة العريشي (صور)
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