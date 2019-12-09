بالصور.. احتفالية جامعة عين شمس بيوم الابتكار لعام ٢٠١٩





وجاء ذلك بحضور ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د محمد ايمن عاشور عميد كلية الهندسة، ا. د. ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، دكتور حسام عثمان مدير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ا. د شريف حماد وزير البحث العلمى السابق والمشرف على برنامج iGP، ا.د محمد عبد العزيز نائب مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال كلية الهندسة جامعة عين شمس ومؤسس فريق السباق في الجامعة، ا. لبنى هلال نائب رئيس البنك المركزى المصرى، د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال.





وأكد ا. د عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة عين شمس كبيرة بأبنائها علي كافة المستويات، مضيفًا أن مركز الابتكار قد استطاع توفير فرص كثيرة لطلاب الجامعة والجامعات الأخرى من خلال برامجه وما يوفره من فرص لاكتشاف الأفكار والمواهب وتنميتها.





وأضاف أنه سوف تقام مسابقة في نهاية العام لتبني الأفكار وريادة الأعمال.



وفي كلمته أوضح ا. د أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، أن كلية الهندسة جامعة عين شمس تحتفل هذا العام بمرور ١٨٠ عاما علي انشائها، بالتزامن مع افتتاح مركز التميز للطاقة مع معهد ماساتشوستس المصنف الأول في العالم، مما يعني العديد من المشروعات مع عدد من الدول والجهات الأخري.





وأدرف أنه الآن، أصبح لدينا فكرة جديدة كل يوم مشيرًا إلى التطور المتلاحق الذي يشهده مركز الابتكار وريادة الأعمال IHUB، مضيفا انه اصبح هناك مراكز بجميع كليات الجامعة ايضا شركاء لنا داخل وخارج مصر.



واشار ا. د ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ihub اننا اليوم نحتفل بكل شركاء النجاح سواء طلاب او اعضاء هيئة التدريس او الباحثين الذين شاركوا في نجاح تلك المنظومة طوال ٩ سنوات، موضحا ان مركز الابتكار وريادة الأعمال ihub يقدم برامج وكورسات تدريبية للطلاب وكيفية الاشتراك في المسابقات العالمية والفوز بمراكز من شأنها رفع اسم جامعة عين شمس، وكذلك الطلاب اصحاب الافكار والابتكارات ومساعدتهم لبلورة تلك الابتكارات في صورة شركات ناجحة داخل الاقتصاد المصري، موضحا ان ذلك تم بمشاركة العديد من الشركاء الاستراتيجين بالدولة وكذلك الجامعة والكلية الذين لم يبخلوا بأي دعم مادي او معنوي لكي نصل الي ما نحن فيه اليوم، الي جانب شركاء الصناعة الذين وقفوا بجوارنا بجهدهم واجهزتهم وخبرائهم، من اجل توصيل ذلك للطلاب لكي يتخرجون طلاب متميزين يستطيعون شق طريقهم بصورة سليمة او طلاب يستطيعون انشاء شركة ناشئة خاصة بهم.



شهد الاحتفال تكريم شركاء النجاح من رواد الصناعة والإستثمار اعتزازا بهذه الشراكات القوية، بالإضافة إلى عرض توضيحى للبرامج المختلفة التى يقدمها المركز وانجازاتها.



كما تم تكريم كل من ساهم في تحقيق أهداف ورؤية المركز من شركاء ومساهمين وممثلي الوزارات.

احتفل مركز الابتكار وريادة الأعمال (iHUB) بجامعة عين شمس، بيوم الابتكار لعام ٢٠١٩.