سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

سعر الذهب اليوم في مصر





استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في الصاغة اليوم الاثنين 9-12-2019، وذلك بعدما شهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات اليومين الماضيين، تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب العالمية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالى:





ياتي ذلك الانخفاض في ظل توقعات بارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، مما يؤدى إلى كثرة الاقبال عليه في سوق الصاغة وبالتالى ارتفاع الاسعار.





اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 9-12-2019





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.66 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته663.44 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758.20 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.





اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

استقرت اسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 568.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر663.44 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر758.20جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.



