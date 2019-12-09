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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في الصاغة اليوم الاثنين 9-12-2019، وذلك بعدما شهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات اليومين الماضيين، تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب العالمية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالى:
ياتي ذلك الانخفاض في ظل توقعات بارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، مما يؤدى إلى كثرة الاقبال عليه في سوق الصاغة وبالتالى ارتفاع الاسعار.
اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 9-12-2019
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.66 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته663.44 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758.20 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
استقرت اسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 568.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر663.44 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر758.20جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب العالمية اليوم
وكانت أسعار الذهب العالمية، هبطت بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، 1% أمس الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر.
وبادرت الصين بالغاء الرسوم الجمركية على بعض الوادات الأمريكية مما تسبب في تراجع اسعار الذهب العالمى بعد إعلاء ثقة المستثمرين في الاقتصاد العالمي.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
751 إلى 753
عيار 22
688 إلى 690
عيار 21
657 إلى 659
عيار 18
563 إلى 565
عيار 14
438 إلى 439
عيار 12
375 إلى 377
الاونصة
23.352 إلى 23.423
الجنيه الذهب
5,256 إلى 5,272
الكيلو
750.857 إلى 753.143
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