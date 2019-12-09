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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في الصاغة اليوم الاثنين 9-12-2019، وذلك بعدما شهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات اليومين الماضيين، تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب العالمية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالى:

ياتي ذلك الانخفاض في ظل توقعات بارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، مما يؤدى إلى كثرة الاقبال عليه في سوق الصاغة وبالتالى ارتفاع الاسعار. 

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 9-12-2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  568.66 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته663.44 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758.20 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
استقرت اسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 568.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر663.44 جنيهًا للجرام، والذهب عيار  24 سعر758.20جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

 اسعار الذهب العالمية اليوم 
وكانت أسعار الذهب العالمية، هبطت بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، 1% أمس الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر.

 وبادرت الصين بالغاء الرسوم الجمركية على بعض الوادات الأمريكية مما تسبب في تراجع اسعار الذهب العالمى بعد إعلاء ثقة المستثمرين في الاقتصاد العالمي.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

751 إلى 753

عيار 22 

688 إلى 690

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

563 إلى 565

عيار 14

438 إلى 439

عيار 12

375 إلى 377

الاونصة

23.352 إلى 23.423

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 



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