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السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بديرب نجم في الشرقية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم، من السيطرة علي حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية الهوابر مركز ديرب نجم، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الهوابر مركز ديرب نجم.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية بالشرقية، بعدد 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق في مبني مكون من 4 طوابق عبارة عن مزرعة دواجن، وتم السيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

محافظة الشرقية ديرب نجم حريق الشرقية

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