كهربا يتصدر تريند جوجل اليوم الإثنين 9/12/2019.. لهذا السبب!

تصدر كهربا تريند جوجل اليوم الإثنين الموافق 9/12/2019 في مصر، بعد تواصل إدارة النادي الأهلي مع اللاعب كهربا خلال الساعات الماضية، وتفاوضوا معه، معلنين اقترابه للتوقيع مع القلعة الحمراء.





وأقنع مسؤولو الأهلي، رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مؤكدين على أهمية كهربا وضرورة التعاقد معه من الناحية الفنية، وتم التواصل مع اللاعب للاتفاق على الراتب.





ومن المفترض أن يجتمع كهربا مع النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة للتعاقد معه وكتابة صيغة الاتفاق بين اللاعب وإدارة الأهلي.





ورحل كهربا عن الزمالك بداعي بطلان عقده في الانتقالات الصيفية الماضية، وانتقل إلى الدوري البرتغالي عبر بوابه فريق أفيس.



