الطالع الفلكى الإثنين 9/12/2019..مَكَاسِبْ التّواصُلْ!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 30 هاتُور قبطى ، 9 كانُون أوّل رُومى، 12 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - لاعريضة إسترحام ولا حاجة بس أنا فعرضُكُمْ طلّعُونى مِالبِيت ده على خير.(نجيب الرّيحانى من فيلم غزل البنات-1949)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل للقوس - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من برج العقرب ليدخل برج القوس فى الحادية عشرة و 40 دقيقة ظهراً ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للجدى فى السّادسة و 54 دقيقة صباح يوم 29 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى القوس.(تنتقل للجدى فى 22 ديسمبر)

عطارد) ----- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 29 ديسمبر))

الزّهرة) ----- فى الجدى. (تنتقل للدّلو فى 20 ديسمبر))

(القمر) ------ فى الثّور.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 3 يناير))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





عطارد يرمز للقدرات المنطقيّة والعمليّات العقلية والدراسة والمهارات الكلامية فى برج القوس يحكمه المُشترى الذى يرمزللحظوظ والثروة والمكانة الإجتماعية الراقية يزيد من إحتمالية التحصّل على الدراجات العلمية الراقية كالماجستير والدكتوراه ونيْل الألقاب العلمية التى تزيد من الوجاهة الإجتماعية ، السفر للخارج بقصد إستكمال الدراسات العليا ، ولأن عطارد يحكم مهارات التسويق والإعلان والإعلام فهى أيضاً فرصة للسفر لأراضٍ بعيدة بقصد التجارة أو تصدير منتجاتك أو نشر رواياتك الأدبية أو أغنيتك الجديدة أو فيلمك الجديد لأوسع بقعة مُمكنة ، كما أنها فرصة مًمتازة للعثورعلى عروس/عريس من مستوى إجتماعى راقى وبحظوظ مرتفعة ، التمسّك بالمبادئ النزيهة (قد) يتسبب فى الفوز بزوجة/زوج من كريمة المُجتمع كنماذج (سكرتيرماما،السكرتيرالفنّى ، سوق الحريم ، ثمن الحُبّ، الظريف والشّهم والطمّاع ،شقّة وعروسة يارَبّ، النّمرالأسود) أما مبادئ صيّادى الثروات الإنتهازيّة كنماذج (الليلة الموعودة ، سكوت حنصوّر) فعواقبها وخيمة لأن القوس يحكمه المُشترى كوكب الأخلاقيّات الرّاقية لايُرحّب بالصفات السيّئة ،التواصل مع كريمة المُجتمع (قد)يُحقق مكاسب إن تمهّلت فى رُدود أفعالك وانتقيْت مُفرداتك وخاطبت الناس على قدر عقولهم ، لتفوز بمكاسب لعمل شريف تحتاج قروشه فى حياتك ، بمشيئة الله تَعَالى.

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة وتكون محل تقدير،إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.





برج الثور: الرغبة فى التسلّط قد تكون سبب نزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج الجوزاء: إبتعد قدر إمكانك عن الأماكن والأشخاص المشبوهين، إنتقِ الأصحاب والمعارف مِمّن لهم سُمعة نظيفة ، مِن جاورْالسّعيد يسعد.





برج السّرطان: : نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله ، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الأسد: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثرمن شخص ،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العذراء : المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الميزان: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.





برج العقرب: ليس كل مايلمع ذهباً،لا تنخدع بالمظاهر أو تتغافل عن الفحص و أنت تشعر بقرارة نفسك بالشك،إحذرعدوّك مرّة واحذرصديقك ألف مرّة.

برج القوس: فكر قبل أن تتكلم ، وفكر مرتين قبل أن تتصرف ، وفكر ثلاث مرات قبل أن تحكم على الآخرين بوجود معلومات منقوصة أو مغلوطة.





برج الجدى: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الدّلو: قد تقوم بالتضحية بوقتك أو راحتك لحل مشكلة شخص آخر، قد لاتجد التقدير الكافى أو كلمة شكر بعد أداء الخدمة ، تكفيك راحة البال.





برج الحوت: ماهر حاذق فى تعاملك مع من حولك خاصةً فى حل مشاكل الشئون العائليّة ، هذا يعنى تفويت الفرصة على بعض المُستفزّين.



