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6 أسباب وراء قرار الانفصال.. تعرف عليها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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يتعلق انهاء العلاقة بالموقف الذي يقرر فيه الشخص وضع حد أو إنهاء علاقته مع الشخص الآخر. ففي بعض الأحيان يمكنك اكتشاف أن علاقتك لم تعد حلوة أو مثيرة للاهتمام، فتقرر وضع حد لها لانها لم تعد ترضيك.

يحدث الانفصال نتيجة لأسباب مختلفة، بصرف النظر عن نوع الرابطة سواء صداقة وزواج، وبصرف النظر عن مدة العلاقة سواء كانت منذ 12 عامًا أو علاقة عمرها 5 سنوات. سيكون الانفصال أمر لا مفر منه، حتى عندما تحاول أن تقدم أفضل ما لديك في العلاقة، اذا قام الطرف الاخر، سواء صديق او شريك حياة، باشياء تنفرك من استمرار علاقتكما.

• فيما يلي 6 أشياء تؤدي إلى انهيار العلاقة:

1. الخيانة:
تنتهي العديد من العلاقات بسبب خيانة الأصدقاء اوالأزواج. قد تكون الخيانة نتيجة لكشف أسرار الأصدقاء المعطاة لك بثقة، اوالكذب على زوجتك وخداعها. قد تكون الخيانة محبطة للغاية عندما تأتي من شخص نثق به حقًا.

2. انعدام الثقة:
عندما تكتشف أن زوجتك تخدعك، أو أن صديقك حليف لأسوأ عدو لك، فسوف تبدأ في فقدان ثقتك بهم مما قد يؤدي بدوره إلى حدوث انفصال.

3. عدم الاحتفال بزوجتك أو صديقك:
يحدث هذا كثيرًا في العلاقات، فهناك أوقات يحتفل فيها أصدقاؤك بعيد ميلادهم أو حفل تخرجهم، ولا يمكنك قضاء بعض الوقت للاحتفال بهم، إما عن طريق الاتصال أو إرسال هدايا، فهم يفسرون ذلك انك غير مهتم بمشاركتهم وانهم غير مهمين بالنسبة لك. يمكن أن يسبب هذا التصرف ألم للشخص مما يجعله يبتعد عنك ويؤدي إلى الانفصال.


4. الكبرياء:
يتسبب الكبرياء في انهاء الكثير من الناس لعلاقاتهم، هذا لانه يصعب علي المتكبرين الاعتذار اذا صدر منهم اي خطأ في حق اصدقائهم او شركائهم. أنت تعلم جيدًا أنك مخطئ، لكنك تصمم علي عدم الاعتذار أبدًا. يجب أن نتعلم أن نكون متواضعين ونعتذر عندما نكون على خطأ.

5. أن تكون منفتح الذهن:
عندما يكون هناك خطأ ما أو عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي خططت لها، يجب أن تكون قادرًا على التواصل مع أصدقائك أو زوجك، بدلًا من تحمل كل المعاناة، وتتوقع منهم أن يفهموا ما تمر به. عدم الانفتاح مع أصدقائك وزوجتك قد يضع ضغطًا على العلاقة قد يؤدي إلى الانفصال.

6. عندما تكون العلاقة من جانب واحد:
ستؤدى علاقة بدون حب متساو الى "اللا مكان". اذا كان صديقك أو زوجتك هم المبادرين بالاتصال، ويقدمون كل الأشياء الضرورية التي تحتاجها، ويضحون بكل شيء لمجرد استمرار العلاقة، سيكون الحب غير متوازن، وهذا يمكن أن ينهي العلاقة.
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الكلمات المفتاحية

قرار الانفصال انهاء العلاقات اسباب الانفصال

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