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سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 9-12-2019.. العملة الأمريكية تستقر في بداية التعاملات الصباحية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر ويشهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى  بعد حالة من التراجع عاشتها العملة الامريكية امام الجنيه خلال تعاملات الشهرين الماضيين ليصل اجمالى تراجعات الدولار مقابل الجنيه خلال العام الى نحو 16% من قيمته وننشر اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة 

استقر سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع،  وسجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنوك كل من االبنك العربي الافريقي والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.06 جنيه للشراء  و16.16 جنيه للبيع،  وفي بنوك المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر



البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0701

16.192

اسعار الدولار في بنك مصر

16.06

16.16

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.06

16.16

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.06

16.16

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.06

16.16

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.07

16.17

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك عودة

16.08

16.18


اسعار الدولار في البنوك المصرية الكبري
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو  16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

 

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