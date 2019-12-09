سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 9-12-2019.. العملة الأمريكية تستقر في بداية التعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم في مصر





شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر ويشهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى بعد حالة من التراجع عاشتها العملة الامريكية امام الجنيه خلال تعاملات الشهرين الماضيين ليصل اجمالى تراجعات الدولار مقابل الجنيه خلال العام الى نحو 16% من قيمته وننشر اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة





استقر سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنوك كل من االبنك العربي الافريقي والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.



