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د. حماد عبدالله يكتب: إن لبدَنِك عليكَ حق !!

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
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د. حماد عبدالله
د. حماد عبدالله
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لاشك بأن الإنسان الذى يعمل كثيراً ويجتهد كثيراً وينشغل كثيراً يحق له أن يركن إلى نفسه قليلاً !! أن يركن إلى ذاته ومكنونه قليلاً من الوقت ، كما يحق له الإتجاه للذات "للداخل" وكثير من المجتهدين يبحثون عن أجازة سواء فى منازلهم أو على بعض الشواطىء صيفاً أو حتى يركن البعض إلى القيام بعمره للتقرب إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم "وإلى بيت الله الحرام ، وهذا أيضاً نوع من الإرتكان إلى الذات والإتجاه إلى الداخل داخل الإنسان نفسه !!.

وكأن الحياة وهى تسلب الوقت والزمن يسرع فى التقدم  بهذه الحياة ، فنحن كل يوم هناك واجب وهناك إملاءات ، وهناك إلتزامات وهناك محدودية فى القدرة على الوفاء بما نورط أنفسنا فيه ، وعلى سبيل المثال وليس الذكر مع العبد لله ، فأنا مرتبط بمقال يومى ألزمت نفسى به مع جريدة أحبها وأحب ان أطل على أحد أجناب صفحاتها معبراً عما يجيش به فكرى لبلدى أو لأصدقائى أو حتى للقليل من قرائى وهذا الإلتزام يجعلنى كما يقول صديقى "حمدى رزق" رئيس تحرير المصور (هماً بالنهار وذلاً بالليل) نعم إن مقال يومى على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً دون إنقطاع شيىء رهيب شييء يدعوا للقلق والبحث ، والمناقشة،والحوار، والرد ، والأخذ ولعل كل ما أصبو إليه أن أكون مفيداً فيما أكتب أو فيما أعبر عنه !! .
وهذا يتطلب أيضاً قرائة متوالية ومتوازية مع ما أهتم به من موضوعات .


كما أن المقال الأسبوعى فى أحد الجرائد القومية  كل ثلاثاء أسعى دائماً على أن أكون على قدر المستوى الذى يتقدم به زملائى من كتاب الرأى وأن أكون بقدر المستطاع شاغلاً لفراغ بجدوى وليس للوجود فقط على صفحات تلك الجريدة العريقة (الأهرام) والذى تفضل صديقى الأستاذ/ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام بتخصيص نافذة لى كل أسبوعين بصفحة الرأى بجانب أساتذة وزملاء أعزاء.

ثم إلتزاماً أخر مع صديقى الأستاذ "عادل حموده" رئيس تحرير "جريدة الفجر" ، حيث أستقر الآن لأكثر من ست أعوام على عامود يومى  وكل هذه الإلتزامات القريبة من قلبى ومن عقلى كلها دون حساب أو إنتظار لمقابل حيث أقع أنا ضمن الكتاب الهواة وليس المحترفون ، أى أننى أكتب دون أجر ، ولكن أجرى الوحيد هو أن يكون لما أكتبه معنى أو فائدة عند من يقرأ أو من يريد أن يقرأ ليفعل شيئاً ، أى أن كلامى ينصب على "الهم العام وبعض الخاص" ، كما هو فى هذا المقال.

وأجد نفسى اليوم أننى أريد أن أركن إلى نفسى .. إلى ذاتى .. إلى الداخل فى رحلة أبتغى منها عدم التفكير أو عدم الإهتمام ، مع أدائى لواجباتى لمدة أسبوع مقدماً ، إلى اللقاء !!

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