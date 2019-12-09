زوجته سبب الأزمة.. محمد سامي عن نسرين أمين: ممثلة درجة خامسة

من جديد عادت الأزمة بين المخرج محمد سامي والفنانة نسرين أمين، على خلفية مشاركتها في مسلسل "الأسطورة"، الذي عرض قبل أعوام.

حينما تسبب العمل في أزمة كبرى بين ياسمين صبري ومحمد سامي من جهة ونسرين أمين والمخرج من جهة أخرى، على خلفية اتهامهما له بحذف مشاهدهما لصالح زوجته الفنانة مي عمر.

وفي حوار صحافي أجراه سامي مؤخراً هاجم نسرين أمين ووصفها بممثلة من الدرجة الخامسة، وهو ما أعادت نسرين أمين نشر جزء منه عبر حسابها على "تويتر".

وغردت قائلة "الحمدلله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل".

ويبدو أنها تشير إلى زوجته مي عمر واتهام البعض لزوجها بفرضها على الجمهور، كما تابعت نسرين أمين حديثها قائلة "الحمدلله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمدلله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها بدون زعل".

المخرج محمد سامي ذكر أن نسرين أمين هي سبب الأزمة التي وقعت بينه وبين الفنانة ياسمين صبري، إلا أن تصرف ياسمين صبري دل على أمر آخر.

حيث حرصت ياسمين صبري على الرد على تغريدة نسرين أمين، وعلقت قائلة "هو احنا عندنا كام نسرين أمين؟؟.. معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم.. انتي ست الستات".

لترد عليها نسرين أمين قائلة "غلابة الماضي يطاردهم.. انتى قمر ونجمة وشاطرة ومجتهدة وذوق ومحترمة ولطيفة وناجحة وكل حاجة حلوة".