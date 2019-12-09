بعد إعلان إصابته بفيروس في الدم.. مها أحمد توجه رسالة لشريف مدكور

قامت الفنانة مها أحمد، بمساندة صديقها الإعلامي شريف مدكور بعدما أعلن عن مرضه بفيروس يصيب المناعة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت مها صورة لشريف، وعلقت على الصورة قائلة:"يارب وحياة حبيبك النبى اشفيه الشفاء العاجل وعافيه وقدره وصبره على ابتلاءك،احنا عارفين إنه اختبار يارب قدره على تحمله، وكل حاجه من عندك يارب العالمين خير، انت قادر على كل شيء، عجل بشفاءعبدك شريف يارب العالمين"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.





وفي سياق آخر،أعلن أمس الإعلامي شريف مدكور عن إصابته بفيروس في الدم بسب خضوعه منذ عدة أشهر إلى جلسات الكيماوي للعلاج من مرض سرطان في القولون، حيث نشر شريف مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقال شريف في فيديو: "الفيروس مالوش علاج، غير أن الجسم يحاول يقاومه، وتسبب لي في ضعف المناعة وارتفاع درجة حرارة جسمي"





وأوضح شريف أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء وهي عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد، وانه سيقوم بإرتداء كمامة في الأماكن المزدحمة، وذلك لمنع انتقال العدوى، مُشيرًا إلى أنه كان يخالف تعليمات الأطباء، ويمارس حياته بشكل طبيعي.





يُشار أنَّ شريف يُقدم حاليًا برنامج "4 شارع شريف" عبر قناة "الحياة"، ويذاع البرنامج من السبت للأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.





والجدير بالذكر أنَّ الإعلامي شريف مدكور، كان قد أعلن مؤخرًا عن إصابته بمرض سرطان القولون، وخضوعه لعملية جراحية لأستئصال الورم، لكنه واجه المرض بكل قوة، إلى أن تم شفائه منه.





