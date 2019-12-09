سحب 227 كراسة شروط للحصول على وحدات صناعية بمجمع الصناعات بالغردقة

أعلن نادر عبد الظاهر، رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم سحب 227 كراسة شروط للحصول على وحدات صناعية بمجمع الصناعات الجديد بمدينة الغردقة، من فرع الجهاز، ومكتب هيئة التنمية الصناعية بمحافظة قنا.



وأكد عبد الظاهر، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه حتى الآن تقدم 49 شخصا للحصول على وحدة صناعية من الذين قاموا بسحب 227 من كراسات الشروط، موضحًا أنه من المقرر أن تقوم الهيئة قريبا بإعلان مد فترة سحب الكراسات لإتاحة الفرصة للجميع.



كانت أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منذ أكثر من 3 أشهر مضت تقريبا، عن فتح باب التقديم لحجز عدد 218 وحدة صناعية بمساحة 336 مترا مربعا بالمجمع الصناعى فى الغردقة.



جديربالذكر أن هناك 4 مقرات لسحب كراسات الشروط منها الخاصة بالوحدات الصناعية بالغردقة، منها مقر هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة، والمنطقة الحرة بالعامرية، وفرع الجهاز بالغردقة؛ ومكتب الهيئة بمحافظة قنا.

