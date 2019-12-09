صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن إصابة السيد محمود لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ في مباراة اليوم أمام إنبي ، ضمن الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية للناشئين.





وفي بيان للأهلي قال "أثبتت الفحوصات الطبية حدوث كسر في عظام الوجه ، مما يستلزم تدخل جراحي للاعب السيد محمود لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي" .





شارك لاعب وسط شباب الأهلي بديلاً في المباراة ، ولكنه اصطدم بقوة مع أحد لاعبي إنبي في اللحظات الأخيرة من المباراة ، ليقرر الجهاز الطبي إخراجه من الملعب، وعدم استكماله اللقاء، بعدما شك في وجود كسر بعظام وجهه.





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