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صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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أعلن النادي الأهلي عن إصابة السيد محمود لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩  في مباراة اليوم أمام إنبي ، ضمن الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية للناشئين.

وفي بيان للأهلي قال "أثبتت الفحوصات الطبية حدوث كسر في عظام الوجه ، مما يستلزم تدخل جراحي للاعب السيد محمود لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي" .

شارك لاعب وسط شباب الأهلي بديلاً في المباراة ، ولكنه اصطدم بقوة مع أحد لاعبي إنبي في اللحظات الأخيرة من المباراة ، ليقرر الجهاز الطبي إخراجه من الملعب، وعدم استكماله اللقاء، بعدما شك في وجود كسر بعظام وجهه.

- عملية جراحيه للاعب الأهلي بعد الإصابة
 
وأعلن طبيب فريق الشباب بالأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة أن الأشعة المقطعية التي أجراها السيد محمود أثبتت إصابته بكسر في عظام الوجه ، مما يستلزم إجراء عملية جراحية لرد وتثبيت الكسر ، وقد تحدد موعداُ للجراحة بعد غد الثلاثاء ، مؤكداً أن فترة غيابه عن الملعب قد تصل إلى شهر ونصف.‎
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