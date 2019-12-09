Advertisements
Advertisements
Advertisements

هجوم مسلح بالقذائف الصاروخية على قرية العزيزية بسوريا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:36 ص
Advertisements
هجوم على سوريا
هجوم على سوريا
Advertisements

قتل شخص وأصيب طفل، جراء هجوم مسلح للجماعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على قرية العزيزية ومدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي في سوريا، حسبما ذكرت وكالة سانا.

 

وقد استهدفت المجموعات الإرهابية بعدة قذائف صاروخية منازل المواطنين في قرية العزيزية بالريف الشمالي ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة طفل بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

 

ورصد وحدات الجيش، أماكن إطلاق القذائف وردت على الاعتداء برمايات من سلاح المدفعية وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

 

ووفقًا لوكالة سبوتنيك، تنتشر في إدلب وريفها مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم (جبهة النصرة الإرهابي- المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) تعتدي على القرى الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي العاملة على حمايتها.

 

هذا وتعاني سوريا، منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح قرية العزيزية سوريا القذائف الصاروخية

أخبار تهمك

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ يوم

أحلام تناشد تركي آل الشيخ بضم كارول سماحة لموسم حفلات الرياض.. وأنغام تتدخل

منذ ساعة و 23 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 23 ساعة

نجل أصالة ينشر صورته مع ابنة عامر منيب.. وهكذا علق عليها

منذ أقل من ساعة

جريزمان يكشف سر تألقه خلال الأسابيع الأخيرة مع برشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

وصول أول طائرة ركاب عراقية إلى مطار دمشق الدولي اليوم

تركيا تقدم اقتراحا إلى روسيا بشأن عودة اللاجئين السوريين

مقتل 3 عسكريين في هجوم على مواقع الجيش السوري بـ"اللاذقية"

جبهة "النصرة" تقذف مدينة حماة ومحيط مطارها العسكري بالصواريخ

مقتل 5 مدنيين نتيجة لغارة للتحالف الدولي على دير الزور

عاجل.. الجيش السوري يقضي على "مجموعات إرهابية" في ريف حماة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

06:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status