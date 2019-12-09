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آليات مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة بجامعة القاهرة اليوم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:20 ص
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جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
آية حمروشي
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تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، في العاشرة صباح اليوم الإثنين، ندوة حول "آليات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة".

وتعقد الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة في قاعة المؤتمرات بكلية العلاج الطبيعي، ويتحدث فيها د. حسين مجاهد منسق الوحدة بالكلية.

ويأتي انعقاد الندوة في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم من المجلس الثقافي البريطاني، وتحضرها د. جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي وأعضاء الوحدة ولفيف من الأساتذة والطلاب.
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