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جريزمان يكشف سر تألقه خلال الأسابيع الأخيرة مع برشلونة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:13 ص
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جريزمان
جريزمان
محمد الصو
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تحدث الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن تألقه رفقة فريقه أمام ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.


وأعرب جريزمان، عن سعادته بمساهمته في تحقيق الفوز على ريال مايوركا، بعدما أحرز هدفا ومواصلة صدارة جدول ترتيب الليجا.


وقال جريزمان في تصريحات عقب المباراة: "سعيد باللعب مع سواريز، نقضي أوقاتًا جيدة للغاية معًا، وهو أحد أسباب شعوري بالتأقلم والتحسن في الملعب، خلال الفترة الماضية".


وأضاف جريزمان، "شعور رائع باللعب بجوار ليونيل ميسي، أصبحنا أكثر تفاهمًا بالمباريات، وتمتعنا باللعب سويًا خاصةً بعد تتويجه بالكرة الذهبية السادسة".


وأختتم " نستعد الآن، لخوض مباراة صعبة في دوري الأبطال، أمام إنتر ميلان، وعلينا أن نفوز، حتى نحسم صدارة المجموعة، والتأهل للدور المقبل.


ونجح برشلونة في تحقيق الفوز على ريال مايوركا بخماسية مقابل هدفين، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب كامب نو، لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.


ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة الـ34، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق الأهداف، عن ريال مدريد، صاحب الوصافة، بينما توقف رصيد مايوركا عن النقطة 14 في المركز 17.
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