استأنف الفريق الأول بنادي ريال مدريد تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق كلوب بروج البلجيكي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الأربعاء المقبل.





مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد:



شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الأحد أنباء سارة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، حيث عاد الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية للمرينجي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة ضد اسبانيول.





وكان "بيل" قد اشتكي من آلام قوية عقب مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني يوم 30 نوفمبر الماضي، ولم يستطيع اللاعب المشاركة في تدريبات الفريق الفترة الماضية.





رودريجيز يواصل برنامجه التأهيلي:



من ناحية أخري واصل الكولومبي رودريجيز برنامجه التأهيلي، حيث تعافي من إصابة الركبة، حيث تدرب بشكل منفرد خلال مران الفريق الملكي اليوم، ويسير بخطي ثابتة نحو عودته للمشاركة في المباريات مجددًا.





وشهد مران الريال اليوم تصعيد الثنائي سرخيو لوبيز ومانو هيرناندو والمغربي أيوب أبو علام، ودييجو خورادو من فريق الرديف للمشاركة مع الفريق الأول، بينما واصل البرازيلي مارسيلو والبلجيكي إيدن هازارد والإسبانيان ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز برنامجهم العلاجي.