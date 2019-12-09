Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:06 ص
Advertisements
زيدان
زيدان
علاء خليف
Advertisements
استأنف الفريق الأول بنادي ريال مدريد تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق كلوب بروج البلجيكي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الأربعاء المقبل.


مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد:

شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الأحد أنباء سارة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، حيث عاد الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية للمرينجي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة ضد اسبانيول.


وكان "بيل" قد اشتكي من آلام قوية عقب مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني يوم 30 نوفمبر الماضي، ولم يستطيع اللاعب المشاركة في تدريبات الفريق الفترة الماضية.


رودريجيز يواصل برنامجه التأهيلي:

من ناحية أخري واصل الكولومبي رودريجيز برنامجه التأهيلي، حيث تعافي من إصابة الركبة، حيث تدرب بشكل منفرد خلال مران الفريق الملكي اليوم، ويسير بخطي ثابتة نحو عودته للمشاركة في المباريات مجددًا.


وشهد مران الريال اليوم تصعيد الثنائي سرخيو لوبيز ومانو هيرناندو والمغربي أيوب أبو علام، ودييجو خورادو من فريق الرديف للمشاركة مع الفريق الأول، بينما واصل البرازيلي مارسيلو والبلجيكي إيدن هازارد والإسبانيان ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز برنامجهم العلاجي.


مواجهة أوروبية "تحصيل حاصل" للريال:

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة "تحصيل حاصل" في دوري أبطال أوروبا أمام فريق كلوب بروج في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

زيدلن ريال مدريد الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ظهوره في برنامج الطبخ.. الهارب محمد علي يواصل الأكاذيب

منذ يوم

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تقرير ميتشو يحرج مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ 14 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 14 ساعة

أحلام تناشد تركي آل الشيخ بضم كارول سماحة لموسم حفلات الرياض.. وأنغام تتدخل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأت كبرى في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

الصحف تكشف سبب غياب بيل وخاميس عن مباراة دوري الأبطال

الإصابة تحرم نجم ريال مدريد من الظهور أمام كلوب بروج

يلا شوت beIN 3 مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

بعد السقوط أمام بروج.. زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

بعد السقوط.. نجمي ريال مدريد يعودان للتدريبات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

06:56 م

أحلام تناشد تركي آل الشيخ بضم كارول سماحة لموسم حفلات الرياض.. وأنغام تتدخل

07:28 ص

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

08:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status