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جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 9 / 12 / 2019.. وست هام يونايتد ضد أرسنال بث مباشر جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام بعض المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 9 / 12 / 2019، أبرزها مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ16"

وست هام يونايتد x أرسنال، حيث تقام مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال، في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة الـ13"

ريو آفي x جيل فسينتي، حيث تقام مباراة، في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:15 مساءا بتوقيت تونس.

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