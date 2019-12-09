فرنسا تواجه مشاكل النقل الأسوأ مع دخول الإضرابات يومها الخامس



تعتبر النقابات الإصلاحات بمثابة هجوم على حقوق العمال والخوف من أن يضطر الناس إلى العمل لفترة أطول من أجل معاشات تقاعدية أصغر. يمكن لبعض العمال الفرنسيين التقاعد الآن في الخمسينات من العمر.



ستؤثر خطة التقاعد الجديدة على جميع العمال الفرنسيين، ولكن تشمل الإضرابات في المقام الأول عمال القطاع العام، بما في ذلك سائقي القطارات والمدرسين وموظفي المستشفى.



وقد انضم نشطاء السترة الصفراء إلى الاحتجاجات يوم السبت، مضيفين إصلاح التقاعد إلى قائمة المظالم الاقتصادية في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المشاغبين في مسيرات سلمية إلى حد كبير عبر باريس ومدينة نانت الغربية.



استعدت فرنسا لمشاكل النقل الأسوأ حيث يبدأ أسبوع العمل الجديد اليوم الاثنين مع دخول الإضرابات على مستوى البلاد حول إعادة تصميم الحكومة لنظام التقاعد الوطني يومها الخامس. عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا مع كبار المسؤولين لوضع استراتيجيات للأسبوع المقبل، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".كان قد شهد يوم الأحد المزيد من الفوضى في السفر مع دخول الإضرابات يومها الرابع، حيث توقفت معظم القطارات الفرنسية. تم إغلاق 14 خط من خطوط مترو الأنفاق في باريس، مع تشغيل خطين فقط، باستخدام قطارات آلية بدون سائقين. وعانت خطوط القطار الدولية أيضا من الاضطرابات.سيكون اليوم الاثنين اختبارًا أكبر لقوة حركة الإضراب وصبر الركاب والسياح. تدعو النقابات مزيد من الناس للانضمام إلى الإضراب اليوم الاثنين. عمل العديد من الموظفين من منزلهم أو أخذوا عطلة عندما بدأت الإضرابات الأسبوع الماضي، ولكن لن يستمر هذا إذا استمرت الإضرابات.تحذيرا من مخاطر السلامة، حذرت شبكة القطارات الوطنية SNCF وهيئة النقل في باريس RATP المواطنين من السفر بعيدًا يوم الاثنين، وقالت في رسالة إلى المسافرين "في 9 ديسمبر، ابق في المنزل أو ابحث عن وسيلة أخرى للتنقل".بالتطلع إلى أسبوع مليء بالتحديات، عقد رئيس الوزراء إدوارد فيليب اجتماعات امس مع وزراء الحكومة المشاركين في الإصلاح - ومع الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقًا لمسؤولين حكوميين.يجادل ماكرون بأن إصلاح التقاعد سيجعل النظام المعزول المتقادم أكثر عدالة واستدامة من الناحية المالية. ومع ذلك، ترى النقابات أن الإصلاح يمثل اعتداءً على حقوق العمال الأساسية، ويخشون من أن يعمل الناس لفترة أطول من أجل معاشات تقاعدية أصغر.تقول الحكومة إنها لن تغير سن التقاعد الرسمي، البالغ 62 عامًا، لكن من المتوقع أن تتضمن الخطة شروطًا مالية لتشجيع الناس على العمل لفترة أطول، مع استمرار العمر الافتراضي.من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة على مستوى البلاد يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء تفاصيل الخطة يوم الأربعاء.