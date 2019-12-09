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الانبا بطرس يحتفل بعيد الحبل بلادنس بكاتدرائية يسوع الملك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:28 ص
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القداس
القداس
ماريان عيد
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ترأس الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس، كما احتفل أيضًا بتقديم الأخت حنة ماري نشأت شحاتة - من رهبنة بنات القديسة حنة - للنذور الأولي.

كما أقيمت صلاة القداس الإلهي علي روح طيب الذكر المتنيح الأب يوسف مريد، شارك نيافته في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا رعاة الكاتدرائية، والأب ابراهيم شفيق راعى كنيسة البربا، والأب أمين توفيق والأب بولس شوقى رعاة كنيسة جاهين.

حضر أيضًا الرئيسة الإقليمية للرهبنة والأخوات الراهبات بنات القديسة حنة بمصر، وراهبات قلب يسوع المصريات، وراهبات القديس يوسف، وراهبات فرنسيسكانيات صغيرات القلب الاقدس، بالإضافة إلى شعب رعيتي البربا وكاتدرائية يسوع الملك.

ألقى صاحب النيافة كلمة العظة عن عقيدة الحبل بلا دنس.
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