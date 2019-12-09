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نجل أصالة ينشر صورته مع ابنة عامر منيب.. وهكذا علق عليها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب نجل المطربة أصالة خالد الذهبي، عن سعادته بنجاح أول اغاني مريم عامر منيب، "عامل ايه في حياتك" التي لاقت نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر السوشيال ميديا وتصدرت التريندات.

ونشر نجل أصالة خالد الذهبي، صورة له وهو يحتضن مريم عامر منيب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلًا لها: "أنا فخور بك يا أختي".

أغنية "عامل إيه في حياتك" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل، وتقوم فكرة الأغنية على "دويتو"، تجتمع خلاله مشاهد للفنان عامر منيب أثناء غناء الأغنية ذاتها، مع مشاهد جديدة لمريم وهي تغني الأغنية بالاستديو، وترد عليه بكلمات جديدة.

يذكر أن الفنان عامر منيب مرت ذكراه الثامنة، منذ أيام، وكان قد رحل بعد صراع مع مرض السرطان، عام 2011، عن عمر ناهز الـ48 عامًا، ودُفن جسد الراحل بجوار جدته الفنانة ماري منيب.



نجل أصالة ينشر صورته مع ابنة عامر منيب.. وهكذا علق عليها
نجل أصالة ينشر صورته مع ابنة عامر منيب.. وهكذا علق عليها
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الكلمات المفتاحية

منوعات مشاهير مريم فنان عامر منيب الفجر الفني اصالة

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